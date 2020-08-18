В Татарстане полицейские за раз изъяли более 3 000 литров поддельного вина

Фото: МВД Татарстана

В Набережных Челнах сотрудники полиции установили факт продажи местному бизнесмену 144 литров контрафактного вина. За эту партию предприниматель заплатил 5 тысяч рублей. Продавца – 29-летнего жителя татарстанского автограда, задержали на территории гаражного кооператива.

При обыске машины мужчины правоохранители нашли и изъяли 2 916 литров поддельного вина, которое подавалось покупателями под этикетками известных брендов.

- Общий объем изъятой продукции, акцизные марки которой имеют признаки подделки, составил порядка 3 060 литров, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас образцы вина отправлены на экспертизу, которая покажет насколько суррогат опасен для здоровья человека. На основании ее заключение будет принято решение о возбуждении уголовного дела.