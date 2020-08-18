Президент Татарстана Рустам Минниханов уехал в Москву

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки сейчас находится в Москве. Основная цель пребывания его в столице России – участие в проведении Дней республики.

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, по прибытию в Москву он сразу посетил Химкинское кладбище. Там Рустам Минниханов принял участие церемонии открытия памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его жене Хелен Лоури.

Также в программе президента Татарстана значится посещение Третьяковской галереи и участие в церемонии открытия выставки работ авангардистов из коллекции Госмузея изобразительных искусств Татарстана «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского».