Проектирование автотрассы “Екатеринбург - Казнь” потребует 114,7 миллиона рублей

Исполнитель тендера будет выбран посредством электронного аукциона 16 сентября. Фото: Валерий РОМАНОВ

Стало известно, что проект скоростной автотрассы “Екатеринбург - Казань” потребует более 114,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер компании “Автодор-Инвест” опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 16 сентября 2020 года. Он должен будет разработать не менее трех вариантов дороги от Екатеринбурга до Казани, спрогнозировать интенсивность потока транспорта и протестировать несколько вариантов организации платного движения.

Отметим, что данная трасса войдет в состав скоростного международного транспортного коридора "Запад-Восток", строительство которого должно быть завершено к 2030 году.