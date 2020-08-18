Стало известно, когда откроется казанский экстрим-парк “Урам”

Фото: @damirfattakhov

Казанцы с нетерпением ждут открытия нового экстрим-парка "Урам", расположившегося под мостом Миллениум. Конкретной даты все еще нет, но глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов заметил, что долгожданное событие должно произойти до 30 августа - Дня республики.

- Мы хотели бы быстрее, но столкнулись с серьезным отношением строителей и ребят, которые будут управлять этим парком, с точки зрения безопасности. Получение сертификата заняло много времени - каждый из объектов проходит проверку на безопасность и качество, - заметил министр во время прямого эфира с подписчиками в соцсети.

Напомним, в экстрим-парке среди прочего установлены площадка для скейтеров, два памп-трека, тренинг зона и эйр-парк.