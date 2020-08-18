Госслужащая из Татарстана завоевала титул “Миссис Россия Европа - 2020”

Фото: @mrs_elena_chemerisova

Ведущий советник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкульта Татарстана Елена Чемерисова стала второй “Вице-миссис Россия Европа - 2020” и на российском национальном конкурсе красоты для замужних женщин и мам “Миссис Россия мира - 2020”. Кроме того, она получила титул “Миссис спорт - 2020”.

- Это большая честь и гордость! Ведь я стала единственной представительницей нашем республики на конкурсе, - написала на своей странице в соцсети Чемерисова.

Елена сразилась с 46 участницами со всей страны за право представлять Россию в Европе и получила его. Наградой для Елены также стала корона, лента и диплом победительницы конкурса.

Заметим, что в финале конкурса также были выбраны «Миссис Россия вселенная» и, конечно, «Миссис Россия мира».