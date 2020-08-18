В Набережных Челнах легковушка врезалась в автомобиль, который толкали люди

Фото: ГИБДД Набережных Челнов

Авария произошла ночью 18 августа в 0.20 на мосту у набережной Тукая в Набережных Челнах. По предварительным данным, на дороге у 18-летнего водителя "десятки" закончился бензин, и два его 19-летних друга-пассажира решили толкать сзади легковушку. В салоне автомобиля остались 18-летняя девушка и сам водитель. Внезапно в них на полном ходу сзади врезалась "Лада Приора".

Оба друга, толкавших автомобиль, получили травмы. Один из них позже скончался в больнице. Получили травмы водитель и его пассажирка, они находятся в медучреждении.