На татарстанца за расправу над 11-летним мальчиком завели уголовное дело

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии Татарстана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нападение на 11-летних мальчиков в поселке ЗЯБ Набережных Челнов произошло 16 августа. Как уже успели установить следователи, два друга решили построить шалаш для игры, и мимо дома несли длинные ветки. Одна из них задела окно квартиры на первом этаже. Как утверждается, из-за этого хозяин жилья - 26-летний мужчина, выскочил на улицу, догнал одного из мальчиков, схватил за шиворот и горло, а после бросил на асфальт.

На помощь ребенку пришли прохожие, а он убежал домой и обо всем рассказал родителям. Те вызвали "скорую", а нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

- Ребенок госпитализирован с травмой головы, - сообщили в следственном комитете Татарстана . - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего". Свою вину задержанный признает, но только частично.