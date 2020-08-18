Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков продолжает лидировать в медиарейтинге глав администраций городов ПФО

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Согласно последнему медиарейтингу глав администраций городов Приволжского федерального округа (ПФО) Алексей Ладыков похоже прочно закрепил за собой лидерство как сити-менеджер. В этом статусе он удерживает первое место уже четвертый месяц подряд.

Так, самыми обсуждаемыми темами в СМИ в июле 2020 года стали переход на онлайн-празднование Дня Чебоксар, благоустройство общественных пространств и 110 дворов, строительство школы в «Садовом», а также ремонт дорог и МКД.

Напомним, указанный рейтинг первых лиц регионов России формируется автоматически и в режиме реального времени за счет мониторинга более 58 тысяч источников, включающих в себя телеканалы, радиостанции, газеты, журналы и интернет-издания. Причем речь идет как о федеральных СМИ, так и о региональных. Это обработка полумиллиона сообщений, а также 100 миллионов соцмедиа в сутки.