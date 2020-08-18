В Казани нашли живым пропавшего больше недели назад Сергея Орлова

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани завершились поиски 50-летнего Сергея Орлова, который ушел из дома и пропал больше недели назад - 7 августа. Он найден живым. Об этом утром во вторник, 18 августа, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где мужчина находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина из Казани, 51-летнюю Гузель Латыпову из Зеленодольска, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 64-летнюю Ольгу Моисееву из деревни Караульная гора, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летнюю Мадину Сабирову из Казани