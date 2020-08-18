В Казани иномарка насмерть сбила пешехода-нарушителя

Сотрудники полиции выясняют личность погибшего пешехода Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельный наезд произошел в 0.56 в понедельник, 17 августа, на проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, пешеход решил перейти оживленную магистраль вне пешеходного перехода. Он обогнул барьеры, установленные вдоль дороги, и шагнул на проезжую часть. Этот маневр оказался неожиданным для 39-летнего водителя иномарки «Хёндэ Элантра». Он не смог избежать наезда на человека.

В результате данного ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Документов при нем не оказалось. Личность погибшего мужчины сейчас устанавливают сотрудники полиции,