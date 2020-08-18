В Татарстане взорвался самогонный аппарат, пострадали два человека

Взрывная волны выбила окна Фото: МЧС Татарстана

17 августа вечером - в 21.30, на улице Баки Урманче в Нижнекамске в одной из квартир многоэтажки произошел хлопок, которые все вокруг приняли за взрыв. Волной выбило оконные рамы, которые рухнули с высоты вниз и повредили четыре припаркованных во дворе легковых автомобиля.

По прибытию на место происшествия экстренных служб выяснилось, что медицинская помощь требуется супругам из пострадавшей квартиры. 37-летний мужчина и его 39-летняя жена с травмами различной степени тяжести были доставлены в Нижнекамскую ЦРБ. Трое их детей не пострадали - 12-летний и пятилетний сыновья находились в дальней от места хлопка комнате, а их 13-летний брат гулял во дворе.

Выпавшие оконные рамы повредили четыре легковушки Фото: МЧС Татарстана

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что супруги занимались самогоноварением. Во время одного из таких процессов и произошел хлопок-взрыв, после которого по счастливой случайности не начался пожар.

Супруги варили самогон Фото: МЧС Татарстана

- Еще до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 13 человек, из них двое детей, - сообщили в МЧС Татарстана.