В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном доме в селе Верхние Шипки Заинского района республики начался вчера, 17 августа, вечером. Но когда соседи обнаружили возгорание, деревянный дом горел открытым огнем.

Приехавшим сотрудникам МЧС Татарстана сельчане рассказали, что в доме может находиться хозяин. Но криков о помощи никто не слышал. Тело погибшего обнаружили уже во время тушения огня.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за не потушенной сигареты - погибший курил в доме.

- Общая площадь возгорание составила 60 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.