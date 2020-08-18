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В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина

По предварительным данным, возгорание началось из-за не потушенной сигареты
Мария ЛукояноваМария ЛукояноваМарияЛукоянова
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном доме в селе Верхние Шипки Заинского района республики начался вчера, 17 августа, вечером. Но когда соседи обнаружили возгорание, деревянный дом горел открытым огнем.

Приехавшим сотрудникам МЧС Татарстана сельчане рассказали, что в доме может находиться хозяин. Но криков о помощи никто не слышал. Тело погибшего обнаружили уже во время тушения огня.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за не потушенной сигареты - погибший курил в доме.

- Общая площадь возгорание составила 60 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

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