В Чебоксарах о время ночного пожара погибли два человека

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

Возгорание в старом четырехэтажном доме на улице Константина Иванова в Московском районе столицы Чебоксар началось в 4.40 в воскресенье, 16 августа. Едкий дым просочился в квартиры соседей и на улицу, прохожие вызвали пожарных.

Соседи рассказали прибывшим на место ЧП сотрудникам МЧС Чувашии, что в квартире могут находиться два человека. Но криков о помощи никто не слышал. Жители подъезда эвакуировались с места возгорания самостоятельно.

Тела двух жителей пострадавшей квартиры обнаружили во время тушения огня.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Чувашии. - Величина материального ущерба устанавливается.