В Татарстане сапожника будут судить за секс-насилие над 11-летней девочкой

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«Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» - по этой уголовной статье обвиняется 61-летний сапожник из Лениногорска. Расследование уголовного дела завершено, и оно передано на рассмотрение в местный суд.

По версии следствия, утром 19 мая 2020 года в Лениногорске обвиняемый мужчина увидел на улице 11-летнюю девочку, которая выгуливала собаку. Он пригласил ребенка к себе в сапожную мастерскую. Как утверждается, именно там мужчина и надругался над ребенком.

О том, что с ней произошло девочка рассказала своей матери, а та тут же обратилась с заявлением в полицию. Сапожник был задержан.

- Свою вину мужчина не признал. Суда он дожидается, находясь под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.