«На таких ребят нужно равняться!»: Сити-менеджер Чебоксар наградил школьника за спасение тонущей девочки

Фото: gcheb.cap.ru

Житель Чебоксар - ученик 9 класса школы № 19 Сергей Михайлов отдыхал вместе с отцом и младшим братом на пруду в деревне Талой Ядринского района Чувашии. Мальчик решил искупаться. Когда же Сергей оказался на середине водоема, то увидел тонущую девочку. Она уже с головой уходила под воду и просила о помощи. Ребенок решил поплавать на резиновом круге, но тот перевернулся.

Девятиклассник из Чебоксар тут же бросился спасать девочку. Он вытащил ее на берег и оперативно оказал первую медпомощь, благодаря которой ребенок остался жив.

Глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава администрации города Алексей Ладыков за этот поступок наградили школьника грамотой, благодарственным письмом и памятными подарками.

- Парень, не задумываясь, бросился вытаскивать из воды ребенка, который ушел под воду с головой, и спас жизнь. На таких ребят нужно равняться! Благодарим Сергея за героизм, спасибо и его родителям за воспитание сына, - отметил во время церемонии Алексей Ладыков.