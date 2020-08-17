В 2020 году жители Чебоксар через соцсети больше всего обращались по поводу ремонта дорог

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На еженедельной планерке у главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова подвели предварительные итоги работы системы «Инцидент менеджмент». Отметим, что она работает уже полтора года и представляет собой общение горожан с управлением города через соцсети. Так, чиновникам отводятся лишь сутки на то, чтобы дать ответ на поставленный жителями вопрос. В среднем за месяц это 350 ответов.

Как было подсчитано, с начала 2020 года жители Чебоксар больше всего оставляли обращений по поводу ремонта дорог, тротуаров, работы общественного транспорта и благоустройства новых микрорайонов. Это 58% от всех оставленных в системе вопросов.

- Сейчас жизнь без Интернета для многих не представляется возможной, и количество запросов, поступающих в социальных сетях, будет расти. Чтобы исключить дублирование обращений и повысить информированность населения о предстоящих изменениях в городе, создадим раздел на официальном сайте с часто задаваемыми вопросами и ответами на них, - отметил на планерке Алексей Ладыков.

К слову, помимо вопросов жители Чебоксар через систему «Инцидент менеджмент» активно продвигают инициативы по поводу строительства новых школ и детсадов в шаговой доступности.