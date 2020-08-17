В 2020 году в Чебоксарах капитально отремонтируют 116 домов

В течение последних трех лет капремонт в Чебоксарах проводится в 374 многоквартирных домах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2020 году за счет жильцов и Фонда капитального ремонта в рамках республиканской программы на капремонт многоквартирных домов Чебоксар было направлено 836 миллионов рублей. Речь идет о 116 зданиях, работы в которых должны завершить до 15 сентября.

Как сообщили на еженедельной планерке у главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, указанная сумма выделена на замену лифтов в 35 домах, ремонт крыши в 31 здании, приведение в порядок систем водоотведения и водоснабжения в 78 домах. Помимо этого, запланирован ремонт подвалов, а также замена узлов регулирования потребления тепла.

- Наша задача - определить добросовестных подрядчиков и вместе с жителями контролировать качество выполнения работ. Никаких сбоев быть не должно, - заявил на планерке Ладыков.

Так, сити-менеджер Чебоксар, в частности, отметил, что протекающих крыш быть не должно, и поручил главам районов держать этот вопрос на постоянном контроле. В части домов продолжают ремонтировать кровлю, и эти работы должны быть завершены уже к началу осени.

Обратил глава администрации внимание ответственных лиц и на ремонт балконов. Дело в том, что на деньги, выделенные Фондом капремонта, в домах можно только заменить саму плиту, а вот работы над крышей балконов, козырька и парапета по законодательству не предусмотрены.

На что Алексей Ладыков поручил еще раз проработать данный вопрос совместно с профильным министерством и самим фондом.

Отметим, что в течение последних трех лет капремонт в Чебоксарах проводится в 374 многоквартирных домах.