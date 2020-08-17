В Чебоксарах на пожаре в многоэтажке погибли два человека

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В воскресенье, 16 августа, в 4.40 на улице Иванова в Чебоксарах загорелась квартира в доме №98. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но он успел уничтожить мебель и повредить внутреннюю отделку одной из комнат. Кроме того, в результате ЧП погибли два человека.

По данным ГКЧС Чувашии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

- По оперативным данным, на территории республики с начала года зарегистрирован 1 061 пожар, в результате которого погибли 34 человека. Травмы различной степени тяжести получили 48 человек, - также замечают в комитете.