Мэр Казани зашел в магазин за кроссовками и увидел нарушение масочного режима

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Сегодня, 17 августа, на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, как сходил в магазин и что там увидел.

- Вчера, в преддверии 1 сентября, мы поехали покупать сыну кроссовки. Мы были в перчатках и масках, как и все продавцы. Но была среди покупателей семья – бабушка, дочка, двое детей, которые не имели при себе ни масок, ни перчаток. Это ответственность руководителя, менеджера, который должен делать замечание посетителям, - возмутился градоначальник.

Ильсур Метшин считает, что именно самодисциплина граждан – самый эффективный барьер для распространения коронавируса. Несмотря на все недавние послабления, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора остаются обязательными.

Напомним, что лишь с 17 августа в Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах. Это решение республиканских властей связано с тем, что сейчас везде имеются аппараты с дезинфицирующими средствами.

Отметим также, что Татарстан перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Так, в регионе разрешено работать театрам, кинотеатрам, цирку, концертным залам и акварпаркам. Правда, при этом их заполняемость посетителями не должна превышать 50%.