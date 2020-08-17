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Татарстан вошел в топ-10 регионов, в которых россияне хотели бы встретить Новый год 2021

Свое место республика разделила с Ленинградской областью и Северным Кавказом
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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За отдых в Татарстане проголосовало 4,55% респондентов.

За отдых в Татарстане проголосовало 4,55% респондентов.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что 4,55% россиян хотели бы встретить Новый год 2021 в Татарстане. Столько же выбрали бы для отдыха Ленинградскую область или Северный Кавказ. По данным аналитиков сервиса Tvil.ru, которые изучили результаты опроса пользователей соцсетей, эти регионы в общероссийском рейтинге разделил между собой 6 место

В топ-5 же вошли Крым (30,3%), Карелия (21,21%), Краснодарский край (12,12%), Московская область (10,61%) и Волгоградская область (6,06%). Меньше всего россиян хотят отметить Новый год 2021 в Башкирии и Ставропольском крае. Эти регионы выбрали лишь 3,03% респондентов.