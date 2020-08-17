«Рубин» усилился воспитанником «Спартака»

Фото: ФК "Рубин".

«Рубин» продолжает усиливать состав. Так, конкуренцию действующим крайним защитникам должен создать Георгий Зотов. 30-летний футболист перебрался в казанский клуб в качестве свободного агента. Зотов будет выступать под номером «31».

Новобранец казанского клуба - воспитанник новосибирского футбола и московского «Спартака». Выступал за клубы «Локомотив-2» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), белгородский «Салют», донецкий «Металлург», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов». Сезон 2019/20 Зотов провел в аренде в «Оренбурге»: в 20 матчах в Премьер-лиге забил один гол и сделал одну голевую передачу.