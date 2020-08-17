Самый непробиваемый голкипер России перешел в "Рубин"

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" подписал очередного новичка в межсезонье. Так, контракт с клубом подписал 25-летний голкипер Никита Медведев. Он будет выступать за казанскую команду под первым номером. Соглашение рассчитано на 2 года.

Медведев громко заявил о себе, выступая за "Ростов". В сезоне 2016/2017 он установил рекорд по продолжительности "сухой" серии. С учетом добавленного к таймам времени Медведев не пропускал 1034 минуты.

Летом 2017 года голкипер перебрался в "Локомотив", где из перспективного игрока превратился в глубокого резервиста. За три года в московском клубе он сыграл всего два официальных матча. Летом 2020 года Медведев покинул "Локомотив". В "Рубин" он перешел в качестве свободного агента.