В Казани задержали подозреваемого в убийстве женщины, которая просила милостыню

Утверждается, что мужчина ударил потерпевшую ножом в шею и после этого сбежал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще 14 августа в Казани около одного из домов на улице Сафиуллина было найдено тело 58-летней женщины. Ее зарезали – в области шеи обнаружены раны от ножа. По данному факту следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре по подозрению в нем был задержан 60-летний горожанин. По версии следствия, он вместе с погибшей в течении нескольких месяцев просили на улице милостыню. В один из моментов мужчина обвинил напарницу в том, что та украла у его подруги 3 тысячи рублей. При этом подозреваемый запретил женщине выходить на улицу просить милостыню.

Но он снова увидел напарницу за привычным для нее делом. Как установили правоохранители, подвыпивший подозреваемый подошел к задремавшей на стуле женщине, ударил ее ножом и сбежал.

- Сейчас задержанный на время следствия помещен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.