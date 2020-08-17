В Набережных Челнах пьяный лихач врезался в группу пешеходов

С места ДТП в больницу увезли 4 людей.

В Набережных Челнах в субботу, 15 августа, в 18.30 на перекрестке проспектов Чулман и Хасана Туфана произошло ДТП - в группу пешеходов на разделительной полосе врезалась иномарка "Вольво".

Как уже успели установить сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, 34-летний водитель автомобиля сел за руль пьяным и не справился с управлением, когда на скорости пытался проехать по проспекту Хасана Туфана.

Его иномарку бросило на бордюр, затем на разделительную полосу. Сбив людей, автомобиль вылетел на обочину и остановился только после того, как столкнулся с бетонным основанием рекламной конструкции.

В результате наезда пострадали 13-летний мальчик, 49-летний мужчина и две девушки в возрасте 22-х и 28-ми лет. С травмами различной степени тяжести все они были доставленв в больницу.