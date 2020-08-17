Как передает Telegram-канал «Итиль», в Татарстане объявлен третий этап снятия ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавируса.

Действующий президент РТ Рустам Минниханов объяснил решение слаженной работой Роспотребназдора, министерства здравоохранения и муниципалитетов:

«С 17 августа при обязательном соблюдении санитарных норм и требований к предельному количеству посетителей допускается работа театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и аквапарков — при условии их заполнения не более чем на 50 процентов».

Однако планируют сохранить запрет на массовые мероприятия с большим количеством людей, кальяны, детские площадки в помещениях и дискотеки, а также сохранить самоизоляцию для пожилых и масочный режим.