В Набережных Челнах подсчитали ущерб от пожара в поселке Рябинушка

Во время пожара пострадало имущество на 12 миллионов рублей Фото: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах подсчитали ущерб от пожара в городском поселке Рябинушка, во время которого сгорели придомовые постройки на шести участках, один жилой частный дом и получили повреждения еще два. Он превысил 12 миллионов рублей,

Начался пожар в бане одного из соседей. Когда из-за неисправности печи огонь вырвался на свободу, мужчина начал тушить его сам, не вызывая специалистов. В итоге пламя перекинулось на другие дома и сараи. Во время пожара пострадал 17-летний подросток.

Во время "делового понедельника" в мэрии Набережных Челнов отметили, что по факту возгорания и гибели имущества в этом пожаре у 13 потерпевших возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".