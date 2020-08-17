В Казани со дна Глубокого озера подняли торговый ларек

Фото: волонтерское общественное движение "Прекрасные Зеленые"

В выходные неравнодушные казанцы, экоактивисты и представители Минэкологии Татарстана решили убраться на озере Глубоком в Кировском районе города. Об этом в соцсетях сообщили члены регионального отделения Русского географического общества.

На территории озера было обнаружено около 30 мешков мусора и две автомобильные покрышки. Однако самой необычной находкой стал торговый ларек. Его аквалангисты подняли со дна водоема.

Фото: Региональное отделение Русского географического общества в Татарстане

Отметим, что озеро Глубокое находится в особо охраняемой природной зоне недалеко от поселка Зелесный. Местами его глубина достигает 26 метров.