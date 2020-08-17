Госслужающим Татарстана повысят зарплаты

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что с 1 октября 2020 года месячные оклады государственных гражданских служащих Татарстана повысятся на 3%. Соответствующий указ за подписью президента республики Рустама Минниахнова появился на сайте Казанского Кремля.

- Для исчисления размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Республики Татарстан индексировать в 1,03 раза размер должностного оклада специалиста 3-го разряда категории„ обеспечивающие специалисты младшей группы должностей в территориальных органах исполнительной власти РТ, который составит 11 498 рублей, - говорится в документе.

Другим указом, Минниахнов повысил зарплаты и тем, кто не являются госслужащим, но осуществляют техническое обеспечение местных госорганов.