В Казани иномарка во дворе многоэтажки сбила 8-летнего мальчика

Мальчик пострадал во время наезда Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 8-летнего мальчика произошел в воскресенье, 16 августа, в 18.56 во дворе дома №39 по улице Адоратского в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, ребенок выскочил на проезжую часть внезапно, из-за остановившегося слева автомобиля. Взрослых рядом не было, и школьник угодил под колеса иномарки «Ниссан Ноут», которым управлял 38-летний водитель.

- В результате наезда мальчик получил перелом пальца ноги, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - В аварии усматривается вина мальчика - он не соблюдал правила дорожного движения.