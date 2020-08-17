В Казани неопытный водитель насмерть сбил пешехода

Наезд на пешехода произошел в 23.10 Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельная авария произошла в воскресенье, 16 августа, в Авиастроительном районе столицы Татарстана. В 23.10 дорогу на улице Белинского начал переходить 53-летний мужчина. До пешеходного перехода он не дошел, и выскочил на проезжую часть перед иномаркой.

Автомобилем «Фольксваген Джетта» управлял 19-летний водитель, у которого не было достаточного опыта вождения, и он не смог избежать наезда и сбил пешехода. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.