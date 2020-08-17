В Казани во время возгорания из многоэтажки спасли троих жильцов

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в пятиэтажке на улице Волгоградской в Московском районе столицы Татарстана начался в 18.42 в воскресенье, 16 августа. В службу "112" сообщили о том, что горит квартира на втором этаже.

Приехавшие пожарные выяснили, что еще до приезда первых автомобилей МЧС сумели самостоятельно выбраться из подъезда 20 жильцов дома. Еще трое оказались отрезанными от спасения едким черным дымом. Их вывели из квартир сотрудники МЧС Татарстана при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. трое взрослых.

- Квартира, где произошло возгорание, трëхкомнатная, пламя потушили, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара и причины его возникновения уточняются.