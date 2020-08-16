В Чувашии пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с двумя погибшими

Смертельное ДТП произошло на 628 километре автодороги «М-7 «Москва-Уфа» в Моргаушском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 16 августа, на 628 километре автодороги «М-7 «Москва-Уфа» в Моргаушском районе столкнулись Volvo S60 и LADA GRANTA. По предварительным данным, около 14.00 иномарка врезалась во впереди идущую отечественную легковушку, после чего оба автомобиля вылетели в кювет. Позже автоинспекторы выяснили, что 42-летний водитель Volvo - житель Москвы - был пьян.

На месте ДТП скончались 47-летний водитель “Лады” и его 23-летняя дочь. Супруга и 10-летний сын мужчины получили различные травмы и были госпитализированы.

- Предполагаемый виновник ДТП доставлен в отдел полиции. Обстоятельства выясняются, - отмечают в пресс-службе МВД Чувашии.