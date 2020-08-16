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Жителям Татарстана разрешили не носить перчатки в общественных местах

Медицинские маски, правда, все еще необходимо носить в магазинах и транспорте
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Глава региона Рустам Минниханов согласился с тех, что везде сейчас имеются аппараты с дезинфицирующими средствами.

Глава региона Рустам Минниханов согласился с тех, что везде сейчас имеются аппараты с дезинфицирующими средствами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 17 августа, в Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах. Президент республики Рустам Минниханов заметил, что властям приходило множество обращений с подобными просьбами.

На совещании в Доме правительства региона Минниханов согласился с тех, что везде сейчас имеются аппараты с дезинфицирующими средствами. Следовательно, ношение перчаток необязательно.

Ранее стало известно, что Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений. В республике возобновят работу театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и акварпарков. Однако их заполняемость не должна превышать 50%.