Жителям Татарстана разрешили не носить перчатки в общественных местах

Глава региона Рустам Минниханов согласился с тех, что везде сейчас имеются аппараты с дезинфицирующими средствами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 17 августа, в Татарстане отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах. Президент республики Рустам Минниханов заметил, что властям приходило множество обращений с подобными просьбами.

На совещании в Доме правительства региона Минниханов согласился с тех, что везде сейчас имеются аппараты с дезинфицирующими средствами. Следовательно, ношение перчаток необязательно.

Ранее стало известно, что Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений. В республике возобновят работу театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и акварпарков. Однако их заполняемость не должна превышать 50%.