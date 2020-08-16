В Чувашии иномарка с разной резиной спровоцировала смертельную аварию

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

В пятницу, 14 августа, на автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» в Вурнарском районе произошла смертельная авария. Около 12.30 автомобиль "Киа-Спектра" выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21110.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Водитель отечественной легковушки попыталась уйти от удара, свернув в кювет, но не успела. От полученных травм 37-летняя женщина скончалась на месте. 32-летний житель села Калинино за рулем иномарки и его 51-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

- Причиной аварии могло стать несоответствие скорости иномарки погодным условиям (шел дождь), а также разные типы резины на «Киа», комбинирование которых запрещено правилами дорожного движения, - замечают в пресс-службе УГИБДД Чувашии.

Отметим, что только в 2020 году водитель "Киа-Спектра" пять раз нарушил ПДД. Каждый раз он превышал скорость. В этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело.