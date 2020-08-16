В Йошкар-Оле произошла авария, в которой пострадали два пешехода

Фото: пресс-служба МВД Марий Эл

В воскресенье, 16 августа, на перекрестке улиц Красноармейская и Осипенко в Йошкар-Оле произошла авария. Около 10.30 там столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Гранта". От удара одну из легковушек отбросило на двух пешеходов, которые стояли на тротуаре и ждали "зеленого" сигнала светофора.

Фото: пресс-служба МВД Марий Эл

В результате ДТП пострадали пешеходы - 54-летняя женщина и 29-летний мужчина. С места произошедшего они были доставлены в больницу.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.