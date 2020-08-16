В Татарстане два музея отметят день фронтовой собаки

В акции примут участие Национальный музей республики и Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Национальный музей Татарстана и Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник присоединились к празднованию Дня фронтовой собаки, который был инициирован московским музеем Победы еще в 2017 году. Праздник будет проходить онлайн плоть до 19 августа.

На своих страницах в социальных сетях музеи расскажут о подвигах служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Национальный музей разместит фотографии фронтовых собак из своих фондов, а Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - видеозапись воспоминаний участника войны Хурматова Хантимера и мастер-класс поизготовлению подвески «Собака-Герой».

Отметим, что на фронтах Великой Отечественной войны несли службу более 60 тысяч собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили свыше 3,5 тысяч тонн боеприпасов и более 120 тысяч боевых донесений. Кроме того, животные проложили 8 тысяч километров телефонного провода, нашли 4 миллиона мин и фугасов, ценой своей жизни подорвали 300 танков.