В Марий Эл 92-летняя пенсионерка ушла в лес и пропала

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Марий Эл начались активные поиски 92-летней Екатерины Терешиной из села Алексеевское Волжского района. Пенсионерка ушла в лес в пятницу, 14 августа, и пропала.

Известно, что Екатерина Сергеевна ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была серая ватная телогрейка, темный свитер, черные спортивные брюки, синие резиновые полусапоги и темный платок.

Просим всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.