В Чебоксарах автомобиль врезался в столб: пострадали трчеловека

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Рано утром в воскресенье, 16 августа, на проспекте Ленина в Чебоксарах произошла авария. Около 5.25 автомобиль Volkswagen Polo врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

В результате ДТП пострадали трое: 27-летний водитель иномарки - житель Моргаушского района и двое его пассажиров из Чебоксар - 29-летняя женщина и 28-летний мужчина.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить автоинспекторам. Судя по предоставленным ими фотографиям, скорость у легковушки была немаленькая.