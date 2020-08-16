В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом: число летальных случаев достигло 54

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Накануне в Татарстане выявили еще один летальный случай коронавируса. Новой жертвой инфекции стал житель Казани. Мужчина лежал во временной инфекционном госпитале на базе ГБК №7.

В медучерждение он был госпитализирован с тяжелым течение внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. Позже выяснилось, что у мужчины еще и COVID-19. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Возраст мужчины и дату его смерти в Минздраве республики не называют. Ранее журналистам сообщили, что эту информацию в ведомстве обнародовать не будут "из этических соображений".

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане скончались уже 54 зараженных коронавирусом человека.