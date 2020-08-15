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Спорт

Самый "сухой" голкипер России может перейти в "Рубин"

В сезоне 2016/2017 Никита Медведев не пропускал 952 минуты
Владимир КрупскийВладимир КрупскийВладимирКрупский
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Фото: ФК "Локомотив".

Фото: ФК "Локомотив".

Казанский "Рубин" может усилить вратарскую позицию. Так, по данным ряда СМИ, тренерский штаб команды обратил внимание на Никиту Медведева. Накануне стало известно, что вратарь покинул московский "Локомотив".

Отметим, что Медведев стал известен благодаря своей игре за "Ростов", В сезоне 2016/2017 он установил рекорд по продолжительности "сухой" серии. Медведев не пропускал на протяжении 952 минут.

Летом 2017 года Медведев перешел в "Локомотив" и, вероятно, ни раз пожалел об этом. Выбрать конкуренцию у Гилерме он не смог. В рамках Премьер-Лиги Медведев так ни разу и не сыграл за "Локомотив".