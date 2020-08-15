Самый "сухой" голкипер России может перейти в "Рубин"

Фото: ФК "Локомотив".

Казанский "Рубин" может усилить вратарскую позицию. Так, по данным ряда СМИ, тренерский штаб команды обратил внимание на Никиту Медведева. Накануне стало известно, что вратарь покинул московский "Локомотив".

Отметим, что Медведев стал известен благодаря своей игре за "Ростов", В сезоне 2016/2017 он установил рекорд по продолжительности "сухой" серии. Медведев не пропускал на протяжении 952 минут.

Летом 2017 года Медведев перешел в "Локомотив" и, вероятно, ни раз пожалел об этом. Выбрать конкуренцию у Гилерме он не смог. В рамках Премьер-Лиги Медведев так ни разу и не сыграл за "Локомотив".