Дети в Татарстане начали чаще травиться алкоголем

143 татарстанца умерли от некачественного спиртного. Фото: Алексей ФОКИН

За первые 7 месяцев 2020 года в Татарстане зарегистрирован 271 случай острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 18,6%. Тогда было зарегистрировано 333 случая.

Основная доля отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 89,3% или 242 случая, на подростковое население (15-17 лет) приходится – 5,2% или 14 случаев, на детское население (0 – 14 лет) – 5,5% или 15 случаев. В прошлом же году отравились 10 детей. Мужское население составило 80,4% (80,5%).

Анализ социального положения пострадавших показал: неработающие составили 45,4%, работающее население – 20,7%, пенсионеры – 15,1%, школьники – 10%, учащиеся – 0,7%, БОМЖи - 1,5% и прочие – 6,6%.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом – 68,9%, отравления метанолом составили 17,8%, спиртом неуточненным – 10,3%, 2-пропанолом – 2,6% и другими спиртами – 0,4%.

От отравления алкоголем в этом году скончались 143 человека. За аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 131 летальный исход.