Две улицы Казани на полтора дня останутся без воды

Воды не будет с 18 по 19 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

18 августа в части домов Советского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.

С 1.00 18 августа до 15.00 19 августа воды не будет по адресам: Сибирский тракт, 27а, 29 (все корпуса), 31, 31а, 31б, 33, 35 (все корпуса), 37, 39, а также в домах по улице Троицкий лес.

В это же время возможны кратковременные перебои водоснабжения и понижение давления воды по адресам: Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 (все корпуса), улица Даурская, 44в, 44г, 48а, 48б, 48в, улица Ершова, 62 (все корпуса), проспект Победы – нечетные номера домов от дома №139 по №159, четные номера домов – от дома №120 по №194, а также в домах, расположенных по улицам: Аббасова, Аграрная, Ахмерова, проезд Ю.Ахметзянова, Аэропортовская, Бигичева, Бондюжская, Р.Вагапова, Волочаевская, А.Гайнутдинова, Гастелло, Гвардейская, Академика Глушко, Дуслык, переулок Дуслык, Закиева, Интернациональная, Исанбета, Искра, Кайбицкой, проспект Камалеева, Г.Кариева, Качаклар, Кирпичная, Красной Позиции, Ковыльная, Космонавтов, Крутая, Курская, Курынова, Аделя Кутуя, П.Лумумбы, Магистральная, Макаренко, Мамадышский тракт, Матросова, Р.Нежметдинова, Новоселья, Октябрьский городок, С.Разина, М.Расковой, Н.Рахлина, Сахарова, Седова, Спортивная, Ф.Табеева, Толбухина, Туганлык, Тулпар, Тыныч, Удивительная, Файзи, Цимлянская, Шуртыгина, С.Юлаева.

Кратковременные перебои водоснабжения и понижение давления воды ожидаются также в поселках Большие Клыки, Константиновка, Малые Клыки, Офицеров, Самосырово.