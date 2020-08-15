Гала-концерт республиканского фестиваля "Балкыш" пройдет 20 августа

Фото: мэрия Казани.

20 августа на крытой площадке в парке «Крылья Советов» пройдет гала-концерт VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»).

Посмотреть на выступления артистов казанцы также смогут в официальном паблике Республики Татарстан в «ВКонтакте». Начало мероприятия запланировано на 11.00.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию ТАССР и присвоению Казани звания «Город трудовой доблести», сообщает Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) РТ.

Напомним, указ о присвоении Казани почетного звания «Город трудовой доблести» подписал Президент РФ Владимир Путин. Кроме столицы Татарстана этого звания удостоились еще 19 российских городов. В поддержку Казани как города трудовой доблести было собрано 2 млн 400 тыс. подписей. Заявку поддержали не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители Татарстана, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья.