В Татарстане выявили еще два летальных случая коронавируса

Местный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает, что число летальных случаев в регионе выросло до 53. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 14 августа, стало известно еще о двух жертвах коронавируса. Скончались 66-летний мужчина из Казани и 79-летняя женщина из Набережных Челнов. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Татарстана Рания Сабирова.

Первый был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн с тяжелой внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. Позже у него был диагностирован еще и COVID-19. Течение болезни осложняли хронические заболевания.

Вторая проходила лечение в Набережно-Челнинской инфекционной больнице. Коронавирусную инфекцию у нее также осложняли хронические заболевания.

Даты смерти пациентов в Минздраве республики не оглашают.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 6 018 случаев COVID-19. По данным местного оперштаба по борьбе с инфекцией, выздоровели 4 833 больных, скончались - 53. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 887 выздоровевших и 28 скончавшихся.