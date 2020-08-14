В Казани перед врачами и жителями города выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Валерий Гергиев во время выступления Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Татарстана Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст два концерта. Выступление состоится 15 августа, и пройдет он в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По задумке организаторов, гастроли - продолжение традиции Московского Пасхального фестиваля. Но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в планах. Но коллектив оркестра принял решение посетить часть регионов, где были запланированы апрельские выступления.

Днем зрителями и слушателями концерта станут врачи Республиканской клинической инфекционной больницы. Второе выступление состоится в 19.00 на Пушечном дворе Казанского Кремля. Вход на него бесплатный, он будет доступен для всех жителей и гостей Казани.