Защитник "Рубина" может перебраться в "Уфу"

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" может покинуть один из лидеров минувшего сезона. Так, стан казанцев может покинуть защитник Олег Данченко. Украинец перебрался в казанский клуб минувшим летом. Ранее он играл за донецкий "Шахтер", махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей".

В "Рубине" Данченко сразу стал основным игроком. В его активе 19 игр за клуб. Однако на новый сезон в заявке "Рубина" его не оказалось. Дело в том, что в российской Премьер-Лиге начал действовать новый лимит, согласно которому в заявке команды могут быть только 8 иностранцев.

Таким образом, шансы Данченко остаться в команде выглядят минимальными. По данным Championat.com, в услугах защитника заинтересована "Уфа", которая намерена усилить линию обороны.