Волейбольное "Динамо" сменило название

ВК "Динамо".

Начиная с сезона 2020/2021, казанская женская волейбольная команда будет выступать под названием «Динамо-Ак Барс». Дело в том, что спонсором команды стал крупнейший банк Татарстана «Ак Барс».

- Данная практика переименования команды в честь спонсора является общепринятой в мировом волейболе и клубном спорте в целом. В системе клубов татарстанского Общества «Динамо» нынешним летом новое название в честь ПАО «Ак Барс» получила также мужская команда по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо». При этом все прочие спонсорские контракты у нашего клуба сохранены в полном объёме. Не претерпела никаких изменений также и организационная структура клуба, - пояснили в пресс-службе казанского клуба.