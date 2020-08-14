График проведения гидравлических испытания в Ульяновске на сентябрь

«Районная тепловая станция «Репина» и АО «УКБП» осенние гидравлические испытания проводить не буду. Фото: Ирина ПОЛЯКОВА

4 сентября в Ульяновске начнутся гидравлические испытания перед новым отопительным сезоном. Первыми без горячей воды останутся жители Дальнего Засвияжья, Нового города и Верхней террассы (западный вывод ТЭЦ-1, котельный цех ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2). Если трубы пройдут проверку, водоснабжение там будет восстановлено 10 сентября.

После - с 14 по 20 число - горячую воду отключат в домах Ближнего Засвияжья, Ленинского района и 4-го микрорайона (восточный вывод ТЭЦ-1). С 15 по 18 число - в домах Нижней террасы (Ульяновский патронный завод). С 16 по 19 число - дома в Киндяковке (Южная районная котельная МУП «Городская теплосеть»).

«Районная тепловая станция «Репина» и АО «УКБП» осенние гидравлические испытания проводить не будут.