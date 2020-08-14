Казань примет чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

В соревнованиях должны принять участие сильнейшие спортсменки страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин пройдет в Казани с 25 по 28 сентября. Соревнования состоятся во дворце единоборств «Ак Барс». Ожидается, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсменки страны.

- Турнир в татарстанской столице приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднованию 100-летия образования ТАССР, - сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.