В Казани пропала 89-летняя пенсионерка

Фото: ПСО "Поисковый центр"

В Казани начались активные поиски 89-летней Анастасии Григорьевой (Панфиловой). Пенсионерка перестала выходить на связь с близкими во вторник, 12 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Анастасия Ильинична ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, каштановые окрашенные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней был, возможно, синий шерстяной платок, серая кофта, синий халат с цветами и серые туфли на плоской подошве. С собой у женщины была трость и черная сумка.

Просим всех, кто видел Анастасию Григорьеву, сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (967) 46-64-911.